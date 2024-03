Sidiki Kaba : Amadou Ba est le « changement dans la continuité »

Sidiki Kaba, le nouveau Premier ministre reçu, samedi, son prédécesseur dans son fief à Tambacounda. S’adressant à la population, il fait savoir qu’Amadou est leur candidat, le candidat choisi par Macky Sall. Il les invite à voter pour lui le 24 mars parce qu’il est le "changement dans la continuité".



"Vous êtes venu soutenir notre candidat le candidat choisi par Macky Sall. Nous avons qu'un seul candidat, c'est Amadou Ba. Vous êtes sorti pour remercier Macky Sall pour avoir donné un Premier ministre venant de Tambacounda. Aujourd'hui, je vous dis que Macky Sall nous a choisi Amadou Ba et il sera le 5e président. Il sera la continuité. Il est le changement dans la continuité, il sera sur le chemin de l’émergence et il sera l’émergence avec les grands projets qu’il connaît parce que’ il fait partie de ceux qui ont réalisé le Plan Sénégal Emergent (PSE). C’est un fin connaisseur", a déclaré Sidiki Kaba.



"Vous avez entendu certaines personnes dire, nous allons faire des rails, nous allons faire des autoponts, Macky Sall a déjà fait, c’est terminé. Et lui dans cette lancée, il sera dans la consolidation des acquis et il sera vers l'émergence. Cette foule que je vois devant moi est rassurante. Ce que je voudrais vous dire, est, transformez cette mobilisation pour que le 24 mars à midi nous proclamons vive Amadou Ba", a -t-il indiqué.