Sidy Sarr zappé du projet de Nîmes par le coach après son retour tardif à la reprise

La situation est de plus en plus délicate pour Sidy Sarr qui est arrivé avec une semaine de retard à la reprise du Nîmes Olympique Club. le coach Jérôme Arpignon ne semble pas prêt à l’intégrer dans ses plans de jeu. L’avenir de l’international sénégalais recruté 2M€ la saison dernière semble donc se dessiner ailleurs. Le club envisagerait de le prêter, selon Africa Top Sports.



En effet, l'entraîneur ne compte pas sur lui cette saison et envisagerait un prêt pour l’international sénégalais. Le coach ne l’a pas convoqué pour le stage à Albertville tout comme Kelyan Guessoum et Sami Ben Amar qui ne font pas partie du projet