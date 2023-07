Siège de l'APR : bataille rangée entre partisans de Abdoulaye Diouf Sarr et de Amadou Ba (Vidéo)

Une bagarre a éclaté entre partisans de Amadou Ba et de Abdoulaye Diouf Sarr au siège de l’APR. Les deux cités sont des potentiels candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à l’élection présidentielle de 2024.



D’après des informations, l'objet de l'assemblée générale de BBY était supposé être un show d'unité derrière toute décision du Président Macky Sall.



L'actuel chef du gouvernement et potentiel candidat de BBY à la présidentielle de 2024 avait convoqué ses militants pour une déclaration.



Quelques minutes plus tard, des militants se sont introduits dans les locaux de l’APR tout en criant le nom de « Diouf Sarr ». Une situation qui n’était pas du goût des sympathisants d’Amadou Ba, qui ont riposté à leur tour.



Les deux hommes ont quitté les lieux après ces incidents. L’enceinte du siège été mis à sac par les militants.