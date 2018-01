Sifflé de Neymar : Pierre Ménès traite la presse française de merde

Sifflé par une partie des supporters du Paris Saint-Germain lors de la victoire sur Dijon (8-0) mercredi, Neymar (25 ans, 15 matchs et 15 buts en L1 cette saison) est sorti vexé de la pelouse du Parc des Princes. Le Brésilien, à qui il a été reproché de ne pas laisser son penalty à Edinson Cavani, qui aurait pu devenir le seul meilleur buteur de l'histoire du club, a été défendu par Pierre Ménès, remonté contre une certaine presse.

« Je suis sûr que ça va être une affaire d'État et qu'on va plus parler de ça que de la qualité du match du PSG et de la prestation XXL de Neymar. Je suis persuadé que toute la presse de merde va en faire des caisses là-dessus, en mode 'et pourquoi il ne l'a pas laissé tirer le penalty ?', 'il va quitter le PSG parce qu'il n'a pas aimé les sifflets' et autres conneries du même genre. Mais bon, cette année c'est le lot du PSG de faire parler les bavards », a commenté le journaliste sur son blog.



Source: Maxifoot