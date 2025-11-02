Simbandi Balante : une vieille femme succombe à une attaque d’abeilles

Simbandi Balante, dans le département de Goudomp, est sous le choc. Une vieille femme, victime d’une violente attaque d’abeilles dans la journée d’hier, a succombé à ses blessures ce dimanche 2 novembre, selon des informations recueillies par le correspondant local de PressAfrik.



La victime, surprise par un essaim alors qu’elle vaquait à ses occupations, a poussé des cris de détresse qui ont alerté le voisinage. Des habitants se sont rapidement mobilisés pour lui porter secours et la soustraire au nuage d’abeilles.



Transportée d’urgence au poste de santé de la localité, la vieille femme a reçu les premiers soins. Son état semblant s’être stabilisé, elle a été reconduite à son domicile.



Elle a finalement rendu l’âme tôt ce dimanche matin, plongeant le village de Simbandi Balante dans l’émoi et la consternation. Sa disparition a provoqué une vive émotion au sein de la communauté, profondément affectée par ce drame inhabituel.



L’inhumation de la défunte a eu lieu ce dimanche à 17h, en présence de parents, voisins, proches et de nombreuses personnes venues des villages environnants.