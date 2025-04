Simon Kouka : "Je ne suis mêlé ni de près ni de loin à l'affaire des fonds Covid-19"

L'enquête sur les détournements présumés des fonds Force-Covid-19 a pris une nouvelle tournure avec l’interpellation d’une dizaine de personnes, dont six (6) hauts cadres du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ces derniers ont été convoqués ce mardi à la Division des investigations criminelles (Dic).



La veille (lundi), les médias annonçaient l’arrestation, le déferrement et le placement sous contrôle judiciaire de Simon Kouka, rappeur et membre du mouvement citoyen Y’en a marre. Une implication que l’intéressé dément avec véhémence.



Dans un entretien accordé à L’Observateur, l’artiste, aujourd’hui engagé dans l’artisanat et l’éducation, nie toute participation à cette affaire : « Je le dis, je le répète, et je le crie haut et fort : je ne suis en rien mêlé à ce dossier. Ni de près, ni de loin. Je n’ai jamais été convoqué, je n’ai collaboré avec aucun artiste dans ce cadre. C’est une calomnie. Une accusation vide, sans fondement ».



Il déplore que « cette diffamation » ait semé la panique parmi ses proches et ses amis, et appelle les journalistes à recouper leurs sources avant toute publication.