Sindia: 5 femmes séquestrées et violées sous la menace pendant plusieurs heures par 7 gros gaillards

Cinq (5) femmes ont été séquestrées pendant plusieurs heures par sept (hommes) gros gaillards avant d'être violées. La scène, qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, a duré plusieurs heures dans un hameau à la sortie de Sindia (département de Mbour), selon le journal Libération, qui livre l'information dans son édition du jour.



Nos confrères indiquent qu'un des mis en cause a été arrêté et placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Poponguine. Ses six autres présumés complices ont été formellement identifiés. Leur arrestation ne devrait plus tarder, si l'on en croit au journal.