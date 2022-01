Sinthiou Malème : plusieurs blessés dans des affrontements entre militants de Bokk Gis Gis et BBY

La commune de Sinthiou Malème (région de Tamba) n'a pas échappé aux violences électorales. Une dizaine de personnes ont été blessées lors des affrontements entre les militants de Bokk Gis Gis et ceux Benno Bokk Yakar, dans la nuit de dimanche à lundi.



La caravane du candidat de la coalition Bokk Gis Gis, Abdou Samath Sakho; premier adjoint au maire sortant de ladite commune, passait la nuit du dimanche dernier sur la route nationale n1, non loin de la maison d'une des responsables de Benno Bokk Yakar (Bby).



Les militants et sympathisants de la coalition présidentielle sont sortis massivement pour s'attaquer à la caravane de la coalition de Bokk Gis Gis, rapporte L’Observateur. De violentes échauffourées ont éclaté entre les deux camps.



Les partisans du candidat de (BBY), Mamadou Saliou Ba, ont enregistré plus de victime lors de ces incidents.



Les deux forces politiques (BBY et Bokk Gis Gis) en présence dans la commune de Sinthiou Malène se rejettent la responsabilité et décident chacune de porter une plainte sur la table du Procureur.