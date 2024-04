Sit-in : les contractuels de santé très remontés contre les autorités, réclament le paiement de leurs indemnités

Le collectif national des contractuels des établissements publics de santé est très remonté contre les autorités sanitaires. Ils ont crié leur ras-le-bol, mercredi, lors d’un sit-in, face aux lenteurs notées dans l’octroi de leurs indemnités de logement et des indemnités spéciales complémentaires. La ministre de la Santé sortante Marie Khemesse Ngom Ndiaye est au banc des accusés. Les membres dudit collectif réclament au nouveau gouvernement de faire un audit du ministère de la Santé.



« Depuis mai 2022, l’Etat du Sénégal nous a octroyé des indemnités de logement et des indemnités spéciales complémentaires suite à la rallonge de plus de 8 milliards FCFA que Abdoulaye Daouda Diallo (ancien ministre des Finances) nous avait donné pour la prise en charge de nos indemnités. Malheureusement, notre ministre de tutelle (Marie Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé sortante) refuse de nous payer. Les 8 milliards FCFA ne sont pas encore remis au Trésor et il n’y aucun document qui le prouve », a expliqué Abou Ba le coordinateur du collectif national des contractuels des établissements publics de santé.



Il ajoute : « Le 29 mars 2024, le ministre de la Santé avait promis de nous payer, mais elle sort une note pour dire qu’il y a des ayants droit. C’est ce qu’on refuse catégoriquement. Le ministre de tutelle doit savoir que l’argent, c’est pour les contractuels ».



Les membres dudit collectif alertent leur ministre de tutelle qui sera nommé dans le nouveau gouvernement. Ils réclament un audit du ministère de la Santé.



« Le nouveau gouvernement doit savoir qu’il y a des problèmes au niveau de la santé. Le personnel est laissé en rade pour les indemnités. On demande que Marie Khemesse soit auditée ainsi que les Docteurs Fatou Mbaye Sylla et Ousmane Dia parce que ce sont eux qu’on a remis ses indemnités, mais refusent de nous payer », a-t-il dit.