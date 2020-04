Situation des droits de l’Homme en 2019 : Amnesty International évalue et incrimine le Sénégal

Amnesty International a dénoncé l’entêtement des autorités sénégalaises à réprimer les droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique. Dans un document rendu public, l’organisation de défense des droits humains dit regretter que l’impunité soit toujours de mise dans les cas de recours excessif à la force par la police contre des manifestants.



L’organisation estime que les autorités sénégalaises continuent de restreindre abusivement le droit à la liberté d’expression en poursuivant et en plaçant en détention les personnes qui exprimaient des opinions dissidentes. Pour preuve, souligne-t-elle, le rappeur et militant Abdou Karim Guèye a été arrêté le 25 février 2019 après avoir diffusé en direct sur les réseaux sociaux une vidéo qui encourageait la population à se joindre à lui pour une manifestation pacifique, après l’annonce officieuse des résultats du scrutin présidentiel. « Il a été inculpé d’appel à une manifestation non autorisé, sans armes, et d’injures par voie de presse… », dénonce Amnesty.



Poursuivant, l’emprisonnement de l’activiste Guy Marius Sagna a été donné comme exemple de restriction des libertés des personnes « il a été arrêté et interrogé au sujet de ses messages sur Facebook concernant le manque de structures médicales convenables au Sénégal, ainsi que d’une publication diffusée sur ce même réseau social, à propos de la présence militaire française en Afrique », peste l’organisation.



En plus de ces atteintes aux libertés, Amnesty International a relevé des restrictions à la liberté de réunion pacifique. Elle indique, d’ailleurs, avoir été déboutée devant la Cour suprême du recours qu’elle avait formé contre l’arrêté de 2011 proscrivant tout rassemblement dans les zones du centre-ville de Dakar.



Par ailleurs, la même source fait état des conditions de détention éprouvantes, et des décès en détention. « Les conditions sanitaires dans les établissements pénitentiaires demeurent déplorables…», déplore Amnesty International.