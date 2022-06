Situation politique nationale : Déthié Faye appelle le président Macky Sall à la tenue de « concertations larges »

Le pôle des Non-alignés s’est réuni le 28 juin 2022 pour examiner la situation politique nationale sous la présidence de son coordonnateur, Déthié Faye. Au cours de cette rencontre, des échanges féconds ont eu lieu dans le seul but d’éviter nation à aller vers l’impasse.



Déthié Faye a attiré l’attention de tous sur l’urgence de se ressaisir pour l’avènement d’un climat « d’apaisement et de sérénité, favorable à la restauration d’un processus électoral consensuel seul gage d’organisation d’élections libres, démocratiques, transparentes et paisibles, a soutenu dans une déclaration ».



Rappelant qu’il y a trop de morts, de blessés, de dégâts matériels et d’arrestations, Déthié Faye a demandé au président de la République, Macky Sall de « prendre les initiatives idoines en vue de la tenue de concertations larges dans les meilleurs délais », pour éviter à notre pays d’aller à des élections dans un climat qui met en danger sa stabilité.



Par ailleurs, il a invité les acteurs politiques à « accepter de se mettre autour d’une table pour trouver une solution à cette crise ».