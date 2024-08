Situation sécuritaire du Magal : 4 morts, 314 victimes, dont 94 accidents de la circulation (BNSP)

À deux jours de la 130e édition du grand Magal de Touba, la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP) a enregistré 94 accidents ayant occasionné la mort de quatre personnes, a-t-on appris du chef de la division informations et relations publiques de la BNSP, capitaine Yatma Dièye



À l'approche de la 130e édition du grand Magal de Touba, 94 accidents ayant occasionné la mort de quatre personnes ont été dénombrées par la brigade nationale des Sapeurs-Pompiers du Sénégal. Cette annonce est du Capitaine Yatma Dièye, chef de la division informations et relations publiques de la BNSP.



« À 48 h du grand Magal de Touba, le détachement de la brigade des sapeurs-pompiers a enregistré 154 interventions de toutes natures dont les 94 sont relatives à des accidents de la circulation routière occasionnant 314 victimes dont quatre corps sans vie », a-t-il fait savoir hier mercredi dans une correspondance parvenue à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS)



Capitaine Yatma Dièye a appelé par la même occasion, les conducteurs à faire davantage preuve de prudence sur les routes.



Concernant, la gestion des inondations, a-t-il indiqué, la situation est sous contrôle grâce en partie aux moyens conséquents en motopompes, électropompes et camions hydrocureurs déployés dans la cité religieuse.



Il a aussi fait savoir dans la même veine que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a engagé 18 camions citernes dont 14 de 30 mille litres et quatre de douze mille litres pour venir en aide aux services habilités à ravitailler les populations et les pèlerins en eau.



Capitaine Dièye a signalé que le détachement n’a pas encore enregistré de cas d'incendie.