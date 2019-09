Situation socio-économique: Le Sénégal a besoin d'un véritable redressement moral, selon la LD debout

Le Secrétariat Exécutif National de LD – DEBOUT s’est réuni le mercredi 25 septembre 2019 à la Permanence nationale à Dakar sous la présidence du camarade Pape Sarr, Secrétaire général adjoint du Parti. Au cours de cette réunion, le Secrétariat est revenu sur la situation particulièrement difficile que vivent le pays, les Sénégalaises et les Sénégalais.



En effet, la situation socioéconomique du Sénégal connaît un niveau de dégradation rarement atteint, lit-on dans le communiqué du parti. Les scandales sur le pétrole, le gaz, et le fer, les inondations, l’affaire Jean d’Arc, les nombreux accidents macabres, la polémique confrérique font le lit d’un contexte social alourdi par l’ajustement structurel déguisé que le pouvoir aux abois de Macky Sall applique de façon sournoise, rien que pour se conformer aux exigences du FMI.



Sous le coup de la banqueroute financière, l’Etat joue dans les astuces tarifaires pour présurer davantage les citoyens et poursuit son entreprise diabolique d’étouffement des entreprises par une dette qu’elle refuse de solder. Comme si cela n’est pas suffisant, Macky et ses affidés, en plus d’avoir normalisé la transhumance politique, s’acharnent sur l’opposition, les journalistes et les activistes, aux moyens de pressions judiciaires et d’arrestations arbitraires.



Pour maquiller ses mesures antisociales et antidémocratiques, Macky Sall annonce avec pompe la dissolution de quelques agences, en vue, dit-il, de réduire le train de vie exorbitant de l’Etat. Comme s’il lui fallait sept (07) ans pour constater que l’Etat vit au-dessus de ses moyens.



Quelle duplicité que de parler de rationalisation des ressources publiques dans un contexte d’ajustement structurel où l’on se plaît à agresser sans cesse le secteur informel qui joue un rôle important d’amortisseur social

La LD-Debout salue les commerçants organisés au sein de l’Association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS) pour la résistance qu’ils opposent aux nouvelles mesures de dédouanement que l’Etat a décidé d’appliquer sans aucune consultation des acteurs intéressés par la question.



La LD-Debout réitère son appel à l’unité d’action et à la mutualisation des forces progressistes, en alliance avec les démocrates sincères pour renforcer cette résistance et faire cesser toutes les pratiques de politiques politiciennes orchestrées par Macky Sall, en vue de se faire réélire, s’enrichir et enrichir les proches. Notre pays a besoin d’un véritable redressement moral que seuls les patriotes engagés et les démocrates sincères sont en mesure de réaliser.