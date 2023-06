Situation tendue au Sénégal: l'ancien ministre Mary Teuw Niane invite Macky à "démissionner"

Face à la situation politique tendue au Sénégal, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, a invité le président Macky Sall à démissionner.



"Excellence, monsieur le Président de la République, pour la paix, pour la sérénité et pour la stabilité de notre pays, veuillez rendre le pouvoir au peuple sénégalais. Votre pouvoir a définitivement failli", a invité l'universitaire.



Sa demande est motivée en ces termes: " Il y a trop de blessés, trop de dégâts, trop de peurs, trop de haine et de discorde ! Il y a eu des morts ! Il y a encore des morts ! Veuillez démissionner ! "



Rappelons que la condamnation de Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet Beauty à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse a conduit à des affrontements entre forces de l'ordre et jeunes.