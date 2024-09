Sivasspor : Le carton rouge de Keïta Baldé contre Gaziantep, « peut-être qu’il voulait montrer ses abdos » selon son entraîneur

Bülent Uygun avait le sourire en conférence de presse après la victoire renversante de son équipe Sivasspor face à Gaziantpe (3-2) samedi, dans le cadre de la 5e journée du Championnat de Turquie. Mais en plus de son avant-centre albanais Rey Manaj, blessé lors de cette rencontre et certainement absent pour au moins trois semaines, le technicien de 53 ans serait privé de Keïta Baldé Diao pour le prochain match, samedi prochain, sur le terrain de Konyaspor.



Pour cause, l’attaquant sénégalais de 29 ans a été exclu face à Gaziantep pour avoir enlevé son maillot en célébrant son premier but depuis plus d’un an, alors qu’il avait déjà écopé d’un avertissement dans ce match. Mais Bülent Uygun n’en veut pas à l’ex-joueur de la Lazio Rome. « Peut-être que Balde ne connaissait pas notre Championnat et qu’il voulait montrer ses abdos après le but, je n’ai pas compris », s’amuse l’ancien entraîneur de Rizespor en salle de presse.