Six (6) mois ferme de prison pour le frigoriste qui agressait à ses heures perdues

Le réparateur de frigos comparaissait pour le délit de vol et association de malfaiteurs. Il risque six mois de prison ferme. Confrontés aux faits qui lui sont reprochés, Mame Mor Seck a tout nié en bloc tout en soutenant qu’il n’est pas un voleur. « J’ai un atelier de réparation, je ne suis pas un voleur, je ne sais même pas ce qui m’a amené ici », confie le prévenu. L’une des victimes a dit ne pas pouvoir reconnaître son agresseur. « Celui-là je ne le reconnais pas comme mon agresseur. Par contre, pour le gars qui m’a agressé, je demande des dommages et intérêts », a dit cette victime.



A l’en croire, elle n’a pas vu son agresseur mais le gars ressemblait beaucoup à Mame Mor Seck. Selon le maître des poursuites, le prévenu faisait partie du gang qui avait tenté d’agresser des filles pour voler leurs sacs. « L’enquête a révélé que l’un des gars est resté dans un coin pendant que les autres allaient détrousser des filles sous la menace de leurs armes. C’est après plusieurs plaintes que la police à réussi à identifier les malfrats et l’un d’entre eux n’est personne d’autre que Mame Mor Seck car l’une des victimes l’a bien reconnu », a dit le procureur.



Poursuivant, il confie que les malfrats ont pris les 275.000 frs d’une dame à Sacré-Cœur3 qui a identifié le prévenu comme étant son agresseur. Mieux, deux autres victimes l’ont désigné comme étant leur agresseur. « M. le président, le prévenu ici présent est un délinquant. L’usage d’arme et l’usage de violence sont constitués en ce qui le concerne », a martelé le maître des poursuites. Pour terminer, il a requis une condamnation de six mois ferme contre le prévenu.



Selon la défense, le réquisitoire du procureur est trop lourd et injustifié. Elle invite donc le juge à ne pas suivre le maître des poursuites. « Vous devez lui faire une sanction bienveillante de la loi parce que, jusqu’ici, aucune des filles ne peut prouver à 100 % qu’il fait partie de la bande qui les a agressées », a soutenu l’un des avocats de la défense. A l’en croire, Mame Mor Seck, s’est trouvé au mauvais endroit le jour des faits. « Ce que je peux vous dire, c’est qu’il y a un mensonge du côté des parties civiles, il n’y a pas d’éléments pouvant incriminer mon client, si les faits étaient avérés, il mériterait des sanctions mais, dans ce cas d’espèce, si on envoie mon client en prison pour six mois, sa vie sera détruite. L’une des parties civiles n’a pas reconnu Mame Mor Seck comme étant son agresseur. Le Doute doit profiter à mon client », a ajouté le troisième avocat de la défense.



Au final, le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 21 décembre.



Le Témoin