Six ans après le meurtre du fils de l’ancien médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, sa famille réclame toujours justice

La famille d’Abdoulaye Cissé, fils de l’ancien médiateur de la République d’Alioune Badara Cissé réclame justice, six ans après son meurtre à Minneapolis (une grande ville du Minnesota).



Le jeune garde national a été mortellement poignardé le 16 octobre 2019, jour même de son anniversaire en tentant de protéger son voisinage. Depuis, aucune arrestation n’a été effectuée malgré une enquête déclarée « active » par la police locale. Une situation douloureuse pour la famille du défunt médiateur de la République. Pour eux, ce combat pour la vérité est aussi une manière d’honorer la mémoire d’un fils du Sénégal tombé en héros loin de sa terre natale, selon les informations du journal d’information "Les Echos".



Selon la police, le drame s’est produit lorsqu’il tentait d’empêcher un individu de s’introduire dans les voitures de ses voisins D’après le médecin légiste du comté de Hennepin, la mort d’Abdoulaye Cissé qualifiée d’homicide, est causée par une blessure à l’arme blanche à la poitrine.