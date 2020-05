Six clubs s'arrachent Philippe Coutinho, un test positif fait paniquer toute l'Italie

Coutinho a de nombreux admirateurs



Du côté de l'Espagne, et plus précisément de la Catalogne, le mercato du Barça fait une nouvelle fois les gros titres. Selon Mundo Deportivo, Philippe Coutinho aurait plusieurs admirateurs fortunés, du côté de l'Angleterre. En effet, cinq clubs de Premier League seraient très intéressés par son profil. D'abord, Newcastle dont le nom était déjà sorti il y a plusieurs jours. Viennent ensuite Chelsea, Manchester United, Arsenal et Leicester. De nouveaux arrivants sur ce dossier qui jouent le haut du tableau en championnat. À noter également que son prêt au Bayern Munich se termine à la fin du mois de juin, et que le joueur aimerait rester jusqu'au bout de cette saison, jusqu'à ce que la Ligue des Champions se termine. Et puis, l'Inter aussi serait venue aux renseignements concernant Coutinho, selon Sport. Il pourrait ainsi avoir un rôle dans le dossier Lautaro Martinez. Le club lombard aurait demandé le prêt du joueur brésilien, qui a d'ailleurs déjà joué sous le maillot nerazzurro.



«La Serie A tremble»



On part maintenant en Italie, où «le football frissonne», écrit La Gazzetta dello Sport. Car un cas positif a été dépisté au sein de l'équipe de Bologne. Il s'agit d'un membre du staff technique, mais c'est bien toute l'équipe qui est menacée de quarantaine, alors qu'un sommet avec le ministre des Sports était prévu pour ce jeudi, afin d'organiser le retour du football en Italie. Une nouvelle qui arrive donc au plus mauvais moment. L'information fait les gros titres de la presse transalpine, avec également le Quotidiano Sportivo. « La Serie A tremble », titre le média, qui ajoute lui aussi que le confinement de l'équipe est tout à fait possible. D'ailleurs des inquiétudes pleuvent sur la santé de Sinisa Mihajlović, l'entraîneur de l'équipe, qui avait été éloigné des terrains cette saison pour combattre la leucémie, avant de revenir sur le banc.



« Ciao Arthur, voici Jorginho »



Toujours en Italie, on parle mercato cette fois. L'échange entre la Juve et le Barça concernant Miralem Pjanic et Arthur semble définitivement avorté. En effet, le Brésilien ne voudrait pas quitter Barcelone, et jouer ainsi pour la Juventus. Et selon les informations de Tuttosport, la Vieille Dame aurait déjà trouvé une alternative au milieu du Barça, en la personne de Jorginho. « Ciao Arthur, voici Jorginho », s'emporte le journal qui explique que c'est l'agent du meneur de jeu de la Nazionale qui a appelé Fabio Paratici, le directeur sportif du club turinois, pour lui proposer un deal. Il faut dire que le joueur de Chelsea connaît bien la Serie A, lui qui a fait les beaux jours du Hellas Vérone, puis du Napoli.