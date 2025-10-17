Six individus arrêtés à Jaaxay pour vols nocturnes avec violences

Six (6) personnes ont été arrêtées par le commissariat d’arrondissement de Jaaxay, Parcelles Assainies et Niacourab, pour des faits « d’association de malfaiteurs et de vols multiples commis la nuit en réunion avec violences ». L’opération, menée dans la nuit du 15 octobre 2025, fait suite à un incident survenu vers une heure du matin, lorsque des vigiles en service dans le quartier ont intercepté un individu pris en flagrant délit de vol. Selon la police, le mis en cause venait d’arracher le téléphone portable d’une dame avant de tenter de s’enfuir. Les cris de la victime ont alerté les riverains, qui sont parvenus à neutraliser le voleur avant l’arrivée des agents de sécurité.



Remis au commissariat par les vigiles, le suspect a été soumis à un interrogatoire au terme duquel les enquêteurs ont réussi à identifier ses complices. Ces derniers, en fuite après les faits, ont été retrouvés et interpellés lors d’une série de descentes menées par les limiers de Jaaxay. Les six individus, âgés pour la plupart de moins de 30 ans, sont accusés d’avoir commis plusieurs vols nocturnes dans la zone, ciblant notamment des passants et des commerces.



Les investigations ont permis de mettre au jour un mode opératoire bien rôdé : les malfaiteurs circulaient en groupe à des heures tardives, guettant des cibles isolées avant de les dépouiller sous la menace ou par surprise. Le téléphone volé lors de la dernière agression n’a pas encore été retrouvé, mais la police assure que les recherches se poursuivent.



À l’issue de leur garde à vue, les suspects ont été déférés devant le parquet pour « association de malfaiteurs, vol en réunion et violences volontaires. »



