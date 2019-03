Six membres «France Dégage» déférés : un nouveau plan d'action contre Auchan et Carrefour annoncé

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik le «FRAPP France DEGAGE informe l’opinion publique nationale et internationale que six (06) manifestations seront organisées devant six (06) magasins de Auchan et de Carrefour à Dakar le mercredi 03 avril 2019 de 15 heures à 19 heures».



«Il s’agit des magasins Auchan de Gibraltar, du Point E, des HLM, de Castor et celui qui se trouve près de la "Boulangerie Jaune" et du magasin Carrefour se situant au Point E», listent ces membres qui informent que «les six (06) lettres d’information ont été déposées sur la table du préfet de Dakar aujourd’hui 28 mars».



A les en croire, les manifestations devant les magasins de Auchan et Carrefour feront «suite à 12 mois pendant lesquels le FRAPP a parlé, écrit, interpellé le gouvernement». «Rien a changé », pestent-ils. Avant d’ajouter : « Du moins, tête soumise à l’impérialisme, suivant leur dictée néocoloniale, Macky Sall et son ministre du Commerce n’ont fait que renforcer l’occupation commerciale du Sénégal par les multinationales de la grande distribution».



« Six (06) membres du FRAPP déférés à la cave du tribunal de Dakar »



Poursuivant leur dénonciation, ils déplorent le fait qu’ : «au lieu de fermer le magasin de Carrefour Point E qui a ouvert illégalement, le président Macky Sall a décidé de séquestrer depuis le 27 mars 2019 six (06) membres du FRAPP qui manifestaient devant le ministère du Commerce».



Il s’agit, rappellent-ils, de Ousmane Wade, Alioune Badara Mboup, Ndiaye Mbollo, Issa Ndiaye, Malick Biaye et Malang Diaboula. «D’abord séquestrés dans la gendarmerie de Ouakam, ils ont été déférés à la cave du tribunal de Dakar pour être présentés au procureur », informent-ils.



Face à ce qu’ils appellent «cette haute trahison contre les commerçants », le mouvement FRAPP a décidé de « bougé bougé ». C’est pourquoi, ils invitent tous «ses militants à la mobilisation pour le succès des six manifestations devant les magasins de Auchan et Carrefour».