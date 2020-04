Sketchs Ramadan: le CNRA autorise mais dit non à la stigmatisation en cette période marquée par le Coronavirus

Le mois de Ramadan approche à grands pas. Plus que quelques jours et les musulmans vont entrer dans une période de ferveur, d’abstinence, de recueillement et de prières. Cependant, il y a un fait sur lequel, le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) a tenu à mettre en garde les médias surtout en cette période marquée par la maladie du Coronavirus.



"Il est tout vivement recommandé aux télévisions et radios d'éviter tous ce qui ressemblerait à de la stigmatisation de victime du Coronavirus. Ni les personnes et leurs zones de résidence ne doivent être exposés d'une manière à les culpabilisés", lit- on dans le communiqué.