Soirées annoncées le même jour à Baramundi: Va-t-on vers une nouvelle "guerre" entre Waly Seck et Pape Diouf

Les suspicions vont bon train suite après l’annonce de deux soirées qui doivent avoir lieu le même jour, ce samedi 28 janvier, au Baramundi, une discothèque située sur la Route de la Corniche Ouest de Dakar. En effet, les chanteurs Waly Seck et Pape Diouf ont, chacun de son côté, annoncé la tenue de leur soirée le même jour (samedi) et dans le même endroit (Baramundi). Est-ce une soirée où les deux chanteurs vont jouer ensemble ? Ou va-t-on assister à nouveau, à une rude rivalité entre les deux jeunes stars de la musique sénégalaise ? En tout cas, les choses vont se préciser ce samedi, si les dates venaient à être officiellement confirmées.



Les deux stars de la musique sénégalaise Waly Seck, sous la protection de son père, le feu Thione Ballago Seck et Pape Diouf qui était à "Prince Art," un label dirigé par la famille du chanteur Youssou Ndour, ont longtemps rivalisé. Mais, ils semblaient faire la paix depuis que le leader de la "Génération consciente" a quitté "Prince Arts" pour un nouveau label, «K-Prod».



La preuve, lors du "showcase" qui a marqué la sortie de son nouvel album, Pape Diouf avait déclaré ne pas exclure l’idée de faire un featuring avec le Faramaren.



« C’est mon jeune frère tout comme Sidy Diop. Il y en a d’autres. Je ne m’aventurerai pas à tous les citer. Mais, ils se reconnaîtront », a-t-il justifié.



Cette sortie avait fait croire aux Sénégalais que les deux chanteurs ont fini par fumer le calumet de la paix. Laissant place à une rude rivalité entre Waly Seck et Sidy Diop.



Mais, ces annonces des soirées des deux artistes au même endroit et au même jour risquent de réveiller les hostilités entre les deux camps.