Sokhna Maï Mbacké nommée Directrice du Fonds national de Crédit pour les Femmes

Au ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Sokhna Maï Mbacké a été nommée Directrice du Fonds national de Crédit pour les Femmes.

Titulaire d’un Master en Comptabilité et Gestion financière des Institutions, elle prend la direction de cette structure en remplacement de Coura Sow.

Cette nomination intervient dans le cadre des changements opérés à la tête de plusieurs structures publiques lors de la réunion du Conseil des ministres.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à plusieurs nominations lors du Conseil des ministres du jeudi 10 septembre 2026.