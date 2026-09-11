PJF : 114 dossiers bouclés et transmis pour jugement, 83 déjà jugés, selon le Procureur

Selon le procureur financier, ces dossiers sont désormais inscrits au rôle des juridictions compétentes. « Sur les 114 dossiers, 83 ont été déjà jugés », a-t-il déclaré.

Ces affaires concernent notamment des infractions liées au détournement de deniers publics, à la corruption et au blanchiment de capitaux.



El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla assure que les dossiers du PJF commencent progressivement à être examinés par les juridictions. Il a également salué le travail de la presse dans le compte rendu des audiences.

Le procureur reconnaît toutefois la complexité de certaines procédures. « Il y a souvent des dossiers complexes. Cela demande un travail et la majorité des dossiers sont déjà prêts et seront communiqués au parquet pour règlement d’ici peu, ils seront programmés », a-t-il expliqué.

Pour lui, le traitement de ces affaires nécessite du temps et une expertise adaptée, compte tenu de la nature technique de certains dossiers soumis au PJF.

Le procureur du Pool judiciaire financier (PJF), El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, a fait le point sur l’état d’avancement des dossiers traités par son institution. Invité de l’émission « Sans Filtre » de la RTS, animée par Pape Alé Niang, il a indiqué que 114 dossiers ont été bouclés par les juges d’instruction et transmis pour jugement.