Ligue des Champions : le Bayern Munich écrase Bodø/Glimt, Manchester United surclasse Sabah

Exceptionnellement, pour cette première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, on avait du football un jeudi. Avec, en plus des débuts du RC Lens dans la compétition, trois autres rencontres, concernant des cadors européens. Le Bayern Munich, toujours candidat au titre final, lançait sa campagne européenne avec la réception de Bodø/Glimt, une des équipes révélation de ces dernières saisons dans les compétitions européennes. Au final, les hommes de Vincent Kompany ont obtenu une grosse victoire.



Pourtant, la première période fut compliquée. Même si Luis Diaz était proche d’ouvrir le score dès la 5e minute, l’écurie norvégienne rivalisait très bien et faisait jeu égal avec les Bavarois. Upamecano ne passait d’ailleurs pas loin du csc (22e), gêné par le bon pressing des joueurs de Bodø/Glimt. Le chrono défilait, et même si les locaux commençaient à dominer, ils ne parvenaient pas à battre Haikin. Le portier russe sortait d’ailleurs une parade assez peu académique sur sa ligne pour éviter un but de Kimmich (43e).

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C’est donc sur un score de parité que les deux équipes rentraient aux vestiaires, et on sentait un peu de frustration et de désespoir côté allemand. Au retour des vestiaires, la bande de Michael Olise se lançait à l’attaque et Jamal Musiala allait enfin faire trembler les filets. L’Allemand, en pivot, décochait une frappe qui battait Lund, entré à la place d’Haikin à la pause (1-0, 47e). Laimer envoyait lui un joli ballon au deuxième poteau qu’Harry Kane ne pouvait pas reprendre correctement (57e), mais contrairement à ce qui se passait en première période, le Bayern était bien au-dessus. Kane signait le deuxième, de la tête sur un coup-franc bien placé d’Olise (2-0, 61e), et le champion d’Allemagne déroulait dans le jeu, avec de nouvelles occasions pour Saibari et Luis Diaz.



Alphonso Davies marquait le troisième avec un tir puissant depuis l’entrée de la surface (3-0, 77e). Michael Olise s’offrait la quatrième réalisation de la soirée : un véritable banger, pleine lucarne (4-0, 83e). Petit bijou du Français, qui signait ensuite un doublé (5-0, 90e+2) et début parfait de son équipe dans cette Ligue des Champions 2026/2027. Le Bayern se place ainsi déjà deuxième au classement de la Ligue des Champions.

Retour gagnant pour Manchester United

Après deux saisons d’absence, Manchester United signait son retour en Ligue des Champions. En face, sur la pelouse d’Old Trafford, un rival a priori abordable : le petit poucet Sabah FC, champion d’Azerbaïdjan, que les Mancuniens ont finalement battu assez facilement. Sans surprise, les hommes de Michael Carrick prenaient assez vite le contrôle du match.



Dominateurs et souvent dans les derniers mètres adverses, ils se heurtaient cependant à un rival bien en place. Jusqu’à ce que sur une transition rapide, Dorgu adresse un bon centre à Cunha, qui, bien placé au premier poteau, mettait le pied pour ouvrir le score (1-0, 27e). De quoi lancer les Red Devils, et Sesko ne passait pas loin du break sur sa reprise (33e). Mais les Azéris restaient dangereux, à l’image de cette tête à bout portant non cadrée de Joy-Lance Mickels (36e). Bruno Fernandes, lui, ne se loupait pas. Après une belle action collective, Tielemans remisait en retrait pour le Portugais qui ouvrait son pied à merveille pour faire le break (2-0, 42e)

Manchester United n’a eu aucun mal à venir à bout de Sabah, s’imposant 4-0, alors que le Bayern Munich a aussi déroulé contre Bodø/Glimt (5-0), avec un doublé d’Olise. Enfin, Côme a impressionné à la maison face au RB Leipzig (4-1).