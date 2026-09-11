PJF : le procureur financier assure traiter les dossiers sans distinction de statut



Selon lui, les procédures engagées par le PJF concernent aussi bien des personnalités politiques et des hommes d’affaires sénégalais ou étrangers que de simples particuliers.



« Cela montre simplement qu’on ne s’attarde pas sur l’identité ou le statut des personnes », a déclaré le procureur financier.



El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla explique que l’ouverture d’une procédure repose avant tout sur l’existence de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.



« Ce qui nous intéresse, c’est que quand on est face à des faits qui sont susceptibles de revêtir une qualification pénale, on initie des poursuites pour préserver les deniers de l’État », a-t-il indiqué.



Le procureur insiste sur le respect des garanties accordées aux personnes poursuivies. Il cite notamment la présomption d’innocence et les droits de la défense.



L’objectif, selon lui, est de permettre à toute personne poursuivie, « quels que soient son statut », de bénéficier d’un procès équitable.

Cette position intervient alors que le PJF poursuit le traitement de nombreux dossiers portant notamment sur des faits présumés de détournement de deniers publics, de corruption et de blanchiment de capitaux.





Le Pool judiciaire financier (PJF) dit appliquer la même approche aux personnes poursuivies, quel que soit leur profil. Son procureur, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, l’a réaffirmé lors d’un entretien accordé à la RTS dans l’émission « Sans Filtre », animée par Pape Alé Niang.