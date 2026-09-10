Ligue des champions : Abdallah Sima et Assane Diao buteurs

Sima remet Lens sur les rails

Mené au score sur la pelouse du Slavia Prague, le RC Lens a pu compter sur Abdallah Sima pour revenir dans la partie. L’attaquant sénégalais a inscrit le but de l’égalisation, permettant aux Sang-et-Or de revenir à 1-1.

Les Lensois ont ensuite connu une fin de match complètement folle. Menés 2-1 jusqu’à la 88e minute, ils ont renversé la situation pour finalement s’imposer 3-2 en République tchèque.

Assane Diao marque pour la première de Como

De son côté, Assane Diao a également marqué les esprits pour les débuts de Como en Ligue des champions. L’attaquant sénégalais a participé au large succès du club italien face au RB Leipzig (4-1), jeudi soir au Giuseppe Sinigaglia Stadium.

Une entrée en matière réussie pour Como, qui décroche ainsi une victoire historique dans la compétition, avec Diao parmi les buteurs.

Pour Abdallah Sima comme pour Assane Diao, cette première journée de Ligue des champions commence donc de la meilleure des manières.

Les attaquants sénégalais Abdallah Sima et Assane Diao se sont illustrés ce jeudi 10 septembre 2026, à l’occasion de la première journée de la Ligue des champions. Les deux internationaux ont chacun trouvé le chemin des filets, contribuant aux victoires respectives du RC Lens et de Como.