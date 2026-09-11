Pool Judiciaire : le procureur réclame des assistants spécialisés pour accélérer les procédures

Pour le procureur financier, cette mesure est nécessaire en raison du caractère particulièrement technique des affaires traitées par le PJF.

« C’est un domaine technique et il nous faut ces ressources humaines qui vont accélérer les procédures et qui vont faire que les juges vont gagner en efficacité dans le traitement des dossiers qui sont soumis à leur institution », a-t-il déclaré dans l’émission « Sans Filtre », animée par Pape Alé Niang.

El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla a annoncé que le processus de recrutement devrait démarrer prochainement.

« L’appel à candidature va se faire incessamment et je pense que c’est un problème qui sera bientôt derrière nous », a-t-il assuré.

Le renforcement des effectifs apparaît ainsi comme l’un des leviers identifiés par le parquet financier pour réduire les délais et permettre aux magistrats de traiter plus efficacement les dossiers qui leur sont soumis.

Le procureur a également plaidé pour la mise en place d’une unité d’enquête spécialisée directement rattachée au Pool judiciaire financier.

« Si on a ces unités mises en place, le travail va se faire plus rapidement et plus efficacement », a-t-il soutenu.

Selon lui, les autorités sont sensibilisées à cette question et des avancées significatives sont en cours pour concrétiser cette réforme.

Le procureur du Pool judiciaire financier (PJF), El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, souhaite renforcer les ressources humaines de son institution afin d’améliorer le traitement des dossiers. Dans un entretien accordé à la RTS, il a plaidé pour le recrutement d’assistants spécialisés.