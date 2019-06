Somalie: Neuf civils exécutés en représailles à la mort d'un responsable local à Galkayo

Neuf civils ont été exécutés par des miliciens locaux en représailles à la mort d'un responsable sécuritaire à Galkayo, centre-ouest du pays, apprend-on ce samedi auprès de la police et de sources locales



Selon les informations, les miliciens ont exécuté vendredi neuf civils qu'ils soupçonnaient de complicité avec les islamistes shebabs à Galkayo, après l'assassinat d'un responsable sécuritaire local



Les membres de la milice, en colère après l'assassinat par balle du responsable local des services de renseignement ont raflé neuf civils appartenant au clan Rahanweyn et les ont exécutés en périphérie de Galkayo.



"Ce qui s'est passé est horrible, le meurtre odieux de neuf civils innocents dans la partie sud de Galkayo. Toutes les victimes appartiennent au même clan et les miliciens les ont abattues au même endroit après que des shebab présumés eurent tué un responsable sécuritaire local", a indiqué un responsable de la police, Mohamed Abdirahman.



Un chef coutumier local a confirmé les faits précisant que les miliciens soupçonnaient les victimes d'être du même clan que les shebabs.



Les membres du clan Rahanweyn sont très souvent accusés de fournir des combattants aux shebab et plus généralement d'être responsables de l'insécurité dans la région.