Somalie: attaque d'islamistes shebab dans un hôtel à Mogadiscio, des victimes

Une attaque d'islamistes radicaux shebab dans un hôtel de Mogadiscio, où des coups de feu et des explosions ont été entendus, a fait des victimes ce vendredi, selon des sources sécuritaires et des témoins.



Des échanges de coup de feu nourris ont eu lieu à l'hôtel Hayat dans la capitale somalienne entre les forces de sécurité et les jihadistes, qui sont toujours retranchés à l'intérieur de l'établissement, a dit à l'AFP le responsable sécuritaire Abdukadir Hassan.