Sommet Renewpac 2023 : Macky Sall appelle les libéraux à "combattre le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent"

Le Président Macky Sall, a présidé, lundi à Dakar, le sommet Renewpac, une réunion des dirigeants libéraux d’Europe et d’Afrique, qui se tient du 3 au 5 décembre dans la capitale Sénégalaise. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la République, Macky Sall, s’est prononcé sur les menaces qui pèsent sur la démocratie.



« La préservation du régime démocratique réside dans le partage du pouvoir pour stabiliser les institutions pacifiant l'espace politique. Comme nous avons des idéaux communs, nous avons aussi des ennemis communs. Ces ennemis, c’est le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent. Au nord comme Sud, ce sont elles que nous devons combattre sans concession et sans répit ensemble et solidairement », a-t-il déclaré.



Le chef de l'État a lancé un appel à tous les États africains pour qu'ils fassent preuve de solidarité, afin de lutter contre cette doctrine. « C’est le prix à payer pour que vivent les idéaux qui nous rassemblent. J’y reste, pour ma part, engagé », a indiqué le Président Macky Sall.