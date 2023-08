Sommet attendu de la Cédéao sur le Niger, les putschistes forment un gouvernement

L'ex rebelle touareg Rhissa Ag Boula "toujours influent dans le Sahel"

L'ancien rebelle touareg et ministre d'État nigérien Rhissa Ag Boula, qui a annoncé la création d'un nouveau mouvement, baptisé Conseil de la résistance pour la République (CRR), afin de rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum, est toujours influent dans le Sahel selon les observateurs, rappelle Serge Daniel, correspondant France 24 au Bénin. Il faudra qu'il explique maintenant ses intentions".

La junte militaire issue de la tentative du coup d'État a formé un gouvernement

La junte militaire issue d'un coup d'État au Niger a formé un gouvernement, selon un décret du nouvel homme fort du pays, le général Abdourahamane Tiani, lu à la télévision nationale dans la nuit de mercredi à jeudi.



Ce gouvernement de 21 membres, annoncé juste avant un sommet crucial jeudi des voisins ouest-africains du Niger à Abuja, est dirigé par le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine et comprend 20 ministres, dont ceux de la Défense et de l'Intérieur sont des généraux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) qui a pris le pouvoir.



"La Cédéao, secouée par les crises régionales, va tenter de reprendre ses esprits"

Les dirigeants de la Cédéao se réunissent jeudi à 12 h 00 (heure de Paris) à Abuja pour un sommet qui s'annonce crucial. "L'organisation, qui a été secouée par de nombreuses crises régionales, va tenter de reprendre ses esprits", explique Moïse Gomis, correspondant France 24 au Nigeria.



Le chef de l'ONU "très préoccupé" par les conditions de détention du président Bazoum

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est déclaré mercredi "très préoccupé" par les conditions de détention du président nigérien renversé Mohamed Bazoum, et a exigé sa libération. Antonio Guterres a dénoncé "les déplorables conditions dans lesquelles vivraient le président Bazoum et sa famille", a indiqué l'ONU dans un communiqué.



Sommet crucial de la Cédéao après l'échec de l'ultimatum aux putschistes

Les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger se réunissent jeudi 10 août à Abuja pour un sommet crucial, après l'échec de leur ultimatum aux militaires qui ont pris le pouvoir.



"D'importantes décisions" sont attendues lors de ce sommet, a prévenu mardi la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), qui a réaffirmé privilégier la voie diplomatique pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, tout en maintenant sa menace d'un recours à la force.



Par la voix du Nigeria qui assure la présidence tournante du l'organisation, la Cédéao s'exprimait pour la première fois depuis l'expiration dimanche soir d'un ultimatum de sept jours lancé aux militaires pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Or les nouveaux maîtres du Niger ont semblé jusqu'ici fermés aux tentatives de négociations de la Cédéao. Ce qui fait craindre que le sommet de jeudi matérialise la menace d'intervention militaire, aussi redoutée que critiquée dans la région.