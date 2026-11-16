Ousmane Sonko: « Ce n'est pas Ousmane Sonko qui est trahi, mais toute une idée »

L’ancien Premier ministre, Ousmane Sonko est revenu ce dimanche sur les tensions entre lui et le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye. Selon lui, la « trahison » dépasse largement son cas personnel et touche toute une idée ainsi que tout un espoir auprès des Sénégalais. «Ce n'est pas Ousmane Sonko qui est trahi, mais toute une idée », a-t-il lancé lors d’ une sortie sur ses réseaux sociaux.



L'ancien chef du gouvernement a rappelé les deux années de travail durant lesquelles des efforts importants ont permis de redonner confiance aux populations. Il a estimé que cette période avait fait renaître un espoir grâce aux promesses de transformation et aux attentes de l'alternance politique. Citant au passage la déclaration de son successeur, comme quoi le « le pays au cinquième sous-sol ». Ousmane Sonko a jugé que cette appréciation ne correspond pas aux efforts des deux premières années et a dénoncé une dégradation rapide de la situation. Le président des Patriotes a accusé ceux qui ont pris le relais d'avoir anéanti en un temps relativement court les acquis et les perspectives qui entretenaient l'espoir populaire, et a déploré dans cette sortie sur ses réseaux sociaux que « Ils ont tout détruit en un laps de temps ».



Le leader de Pastef a insisté sur les conséquences de cette orientation dans la conduite des affaires publiques au sein de l'opinion. L'ancien Premier ministre a relevé la disparition de l'espoir chez une partie importante de la population au profit de la déception et de l'incompréhension. Le dirigeant politique a présenté la situation non seulement comme une rupture entre des responsables politiques mais comme une fracture entre les aspirations de l'alternance et la réalité quotidienne des Sénégalais, et a affirmé dans sa déclaration sur ses réseaux sociaux que « Le peuple est abasourdi ».

