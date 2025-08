Somone : un voleur multirécidiviste condamné à 3 ans de prison ferme pour une série de cambriolages

Les habitants de la Somone peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Suite à l'arrestation, par la police de Saly Portudal, d'un des plus grands malfaiteurs de la zone. Se disant commerçant, P. O. Lô avait fini d'installer la psychose chez les riverains de cette partie de la Petite-Côte.



Le journal rapporte que, devant le tribunal de Mbour, il a comparu pour trois cambriolages commis en une seule nuit. Tout commence le 28 avril dernier, vers 18 heures, lorsqu’il profite de l’absence de son ami Lamine N. pour s’introduire à son domicile, dont il connaît parfaitement les lieux et les habitudes. Il s’empare alors de 250 000 FCFA dissimulés sous un réfrigérateur.



Vers 3 heures du matin, il passe à son deuxième coup, visant cette fois son voisin, Moussa T., bijoutier du quartier. Avec l’aide d’un complice toujours en cavale, il dérobe six chaînes en plaqué or, évaluées par le propriétaire à 500 000 FCFA.



L’Observateur précise qu’à l’aube, P. O. Lô se rend dans un bar où éclate une bagarre entre deux clients ivres. Profitant du chaos, il subtilise le téléphone portable de l’un et le collier de l’autre. Dès le lendemain, il a déjà écoulé la quasi-totalité de son butin. Mais l’interpellation du receleur du téléphone conduit les enquêteurs jusqu’à lui.



Les policiers découvrent également qu’il avait offert l’un des colliers en plaqué or à sa future belle-mère, bijou que le bijoutier cambriolé a pu identifier.



Face aux témoignages à charge, le prévenu a reconnu les faits. L’Observateur indique que le procureur a requis deux ans de prison ferme pour les deux cambriolages, ainsi que l’application de la loi pour l’agression avec vol. Au final, P.O. Lô a été condamné à trois ans de prison ferme.