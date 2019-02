Sonko annonce qu’il va rencontrer Wade ce samedi

Interpellé sur sa relation avec Wade, le leader de Pastef, qui faisait face à la presse embarquée dans sa caravane ce vendredi, annonce qu'ils vont se rencontrer demain samedi.



''Pour la question liée à Me Abdoulaye Wade, que je dois rencontrer demain, j'ai toujours dit qu'on a une relation particulière. Le président Abdoulaye Wade, je l'ai connu qu'en 2017 après les élections législatives. C'est le premier président de la République à qui j'ai serré la main. Je n'ai jamais rencontré un président de la République y compris l'actuel''.



Selon le leader de la Coalition Sonko Président, ''il n'ont jamais discuté d'alliance politique. C'est le meilleurs que nous avons jusqu'à présent. C'est un homme qui reflète tous les aspects d'un homme patriotique''. Selon lui, Me Wade est venu avec une position de principe qu'il a exprimé depuis Paris.



S'exprimant sur les programmes des autres candidats de l'opposition à l'élection présidentielle, Ousmane Sonko dira qu'"à l'exception de Madické Niang, ils font tous référence aux Assises nationales. Et donc sur le volet économique, c'est là ou il y aura beaucoup de différences. Et nous nous sommes rendu compte qu'a chaque fois qu'on exprime une idée immédiatement, elle est reprise quelques jours plus tard par certains candidats. C'est pourquoi on s'est dit il faut attendre la deuxième semaine pour vulgariser certaines parties de notre programme''.