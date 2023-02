Sonko aux Lions locaux : «vous avez su allier talent et robustesse mentale»

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a félicité les Lions locaux, après leur victoire samedi soir en finale du Championnat d'Afrique des notions de football, face à l'Algérie, pays organisateur de la compétition. Pour lui, les joueurs de Pape Thiaw ont su "allier talent et robustesse mentale".



"Félicitations à nos Gaïndés pour cette formidable victoire en finale du Championnat d’Afrique des Nations de Football.Vous avez su allier talent et robustesse mentale face au pays organisateur et à son public", a-t-il commenté.



Selon l'opposant, cette victoire traduit le renouveau de notre football local et surtout, je suis convaincu, augure de prochaines conquêtes de nos clubs en compétitions africaines".



"Par le sport, vous prouvez à tout un peuple que quand on veut vraiment, on peut", a-t-il terminé.