Sonko brutalisé par la police, les jeunes ripostent des bus brûlés, des heurts notés partout

Les partisans du leader du Pastef se sont encore déchaînés. Ils sont fâchés et sont en train de mettre le feu. Des affrontements ont opposé les forces de l'ordre et manifestants, les grenades lacrymogènes répondant aux jets de pierre. La circulation barrée au niveau du centre-ville, des pneus sont incendiés, sur les grandes artères de la capitale et sa banlieue.



Des bus Dakar Dem Dikk ont reçu la furie des jeunes. Ils été incendiés ce jeudi au centre-ville pour dénoncer les brimades et traitements à l'encontre de leur leader, Ousmane Sonko. Sur la Vdn, des manifestants ont récupéré une voiture de la police.



Des heurts se produisent en ce moment dans plusieurs endroits de Dakar, de nombreux axes ont été barrés. La circulation est perturbée sur tous les axes quasiment. Même constat au niveau de la route nationale. Des pneus sont brûlés et la route barrée.