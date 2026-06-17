Sonko maintenu au Perchoir : « Pas de surprise », réagit El Malick Ndiaye

Dans un verdict rendu public ce mercredi 17 juin, le Conseil constitutionnel a débouté les auteurs du recours contre le président de l’Assemblée nationale. Une décision saluée par El Malick Ndiaye, qui confirme le maintien d'Ousmane Sonko au perchoir. Quelques instants après l'annonce du verdict, El Malick Ndiaye s'est exprimé sur sa page Facebook officielle pour exprimer sa satisfaction. « Pas de surprise ! Le Président Ousmane SONKO reste au perchoir ! », A-t-il posté.





Pour le responsable politique, cette décision des "Sages" valide la posture de la représentation nationale. « Une fois de plus, l’Assemblée nationale démontre son attachement indéfectible au respect de la Constitution, de son Règlement intérieur, de la légalité républicaine et à l’exercice responsable de ses prérogatives », a-t-il écrit.