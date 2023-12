Sortie 66e du tirage au sort, Mimi Touré réagit sur le réseau social X

Que le sort de notre cher #Sénégal soit tiré au sort est en soi une tragédie en sus des 2500 prisonniers politiques qui croupissent en prison. C’est hélas la signature du bon de sortie du Président Macky Sall.



— Aminata TOURE (@aminatatoureklk) December 29, 2023



Le Conseil constitutionnel a procédé au tirage au sort des candidatures ce vendredi 29 en vu des élections présidentielles de 2024. Sortie 66e du tirage, la candidate déclarée de la coalition Mimi 2024 réagit dans un post sur son compte X."Que le sort de notre cher Sénégal soit tiré au sort est en soi une tragédie en sus des 2500 prisonniers politiques qui croupissent en prison. C'est la signature du bon de sortie du Président Macky Sall.Quel que soit le sort des uns et des autres, tous les démocrates devront continuer à se battre jusqu’à la dernière énergie pour remettre notre Démocratie à sa vraie place et engager le changement véritable pour un Sénégal de Justice, de Paix et de Dignité retrouvée pour tous nos compatriotes. Focus 2024", lit-on sur la publication.