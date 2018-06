Sortie de Amadou Bâ: la Fepes en rogne, annonce le renvoi de tous les étudiants 'Macky Fammily" dès ce mercredi

La fédération des écoles privées du Sénégal (fepes) est très remontée contre le ministre de l’Economie des Finances et du Plan suite à sa sortie sur la situation financière du pays. Amadou Ba qui a déclaré que les caisses de l'Etat se portent bien avec plus de 729 milliards de francs Cfa, a, avec cette déclaration, soulevé la furie de ladite fédération. Cette dernière se dit plus déterminée que jamais à renvoyer tous les étudiants orientés dans le privé dès ce mercredi 13 juin 2018.



Selon la Fepes, l'Etat n’est pas décidé à payer la dette (plus de 14 milliards de F Cfa) qu'il doit aux établissements d'enseignement privés.



Son vice-président de déclarer qu': « au sortir de notre rencontre avec le ministre de l’enseignement supérieur, nous avions décidé d’assouplir nos positions. Parce qu’il nous avait vraiment rassuré. Mais, suite à la sortie de Amadou Ba, nous en déduisons qu’il ne veut pas nous payer ». Abass Fall de renseigner que les membres de la fédération sont obligés de revenir sur leur position antérieure et, informe-t-il, «d’ici mercredi tous les étudiants orientés dans le privé seront renvoyés».



Poursuivant, il ajoute qu'il est surpris par la déclaration du ministre, et «tient à dire à M. Ba que cette déclaration est à la limite même discourtoise».



A l’en croire, cette déclaration fait état d’un manque de respect vis-à-vis des établissements privés d’enseignement supérieur dans ce pays.



«Les étudiants ont été orientés selon une procédure très claire qui a été piloté d’amont en aval par le ministre de l’Enseignement supérieur Mary Teuw Niane », a conclut Abass Fall.