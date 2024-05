Sortie de piste d'un avion de Transair : les enquêteurs sénégalais font appel aux experts américains pour étudier les boîtes noires de l'avion

L’enquête sur la sortie de piste de l’avion de Transair, survenue le jeudi 9 mai 2024, à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), franchit une étape cruciale. Les experts du Bureau d’enquête et d’analyse (BEA) sénégalais, qui avaient initié les premières investigations, sont désormais épaulés par des spécialistes américains.



Ces experts sont arrivés à Dakar la semaine dernière, selon les informations rapportées par le journal L’Observateur dans son édition de ce jeudi. Après une première réunion avec leurs homologues sénégalais, ils ont collecté plusieurs éléments de l’avion sur le lieu de l’accident. De plus, les boîtes noires de l’appareil, considérées comme des « pièces maîtresses » pour l’enquête, ont été remises aux experts américains par le BEA.



Ces boîtes noires, qui enregistrent les données de vol et les conversations dans le cockpit, seront analysées à l’étranger dans les prochains mois. Cette étape est essentielle pour déterminer les causes exactes de la sortie de piste de l’avion, qui avait été affrété par Air Sénégal pour une liaison vers Bamako avec 79 passagers à bord.



L’accident, bien que spectaculaire, a fait peu de victimes. Quatre (4) personnes ont été blessées, dont le co-pilote. L’ensemble des passagers et du personnel navigant avait pu être évacué en sécurité.