Sortie des rôles d’Impôts : la date fixée au 01 Juillet 2024, « délai de rigueur »

Dans un communiqué en date ce 13 juin, le Receveur municipal a tenu a rappeler aux contribuables que la date d’éligibilité de la sortie des rôles d’impôts 2024 et la distribution des avertissements y afférents est fixée au 01 juillet, donc dans moins d’un mois environ.



« Le Receveur Percepteur Municipal de Dakar informe tous les contribuables de la sortie des rôles d'impôts 2024 sur la « CONTRIBUTION ECONOMIQUE LOCALE sur LA VALEUR LOCATIVE (CEL / VL) et de la distribution des avertissements y afférents », lit-on sur le communiqué.



Poursuivant, « Le Receveur Percepteur Municipal rappelle que la date d'exigibilité au titre de cette contribution est fixée au 01 JUILLET 2024 délai de rigueur ».



Toutefois, selon le document, « Passé ce délai, une majoration de 10% sera appliquée pour tout retard de paiement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ».