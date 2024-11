Sortie du Premier ministre sur le Général Kandé : Abdou Mbow recadre Ousmane Sonko

Abdou Mbow a déclaré qu’Ousmane Sonko est un « danger pour ce pays ». Le porte-parole de l’Alliance pour la République (APR) pense que le Premier ministre a montré une fois de plus qu’il n’est pas à la hauteur de la gestion du pays. Il rappelle au leader du parti Pastef que les questions de sécurité nationale ne se discutent pas sur la place publique.



« Nous avons écouté avec surprise le premier ministre Ousmane Sonko parler des affaires de sécurité nationale. Je voudrais dire à l’endroit de l’opinion que le président Macky Sall et son régime ont géré le Sénégal avec responsabilité. Le président Macky Sall est un homme d’Etat », a-t-il réagi sur la RFM.



Abdou Mbow de dire à Ousmane Sonko de laisser l’armée nationale hors des batailles politiques. « Ousmane Sonko vient encore une fois de plus de montrer aux Sénégalais qu’il n’est pas à la hauteur de la charge. Quand on est un Premier ministre, on ne peut pas se permettre d’aborder des questions de sécurité nationale dans un meeting politique », a-t-il dit.



« Les Sénégalais doivent savoir que cet homme est dangereux pour ce pays. Cet homme n’est pas un homme d’Etat et il n’est pas digne d’être un Premier ministre », a ajouté l’ancien président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar.



Maintenant, poursuit-il, « pour les questions de sécurité nationale, nous (APR) n’allons pas en parler publiquement parce que la politique c’est la politique mais l’Etat reste l’Etat ».