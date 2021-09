Sosthène Kambidi en RDC: audition autour de la vidéo de l’assassinat des experts de l’ONU

Test Covid réalisé, Sosthène Kambidi, encadré par la police militaire, va rejoindre la ville de Kananga où se trouvent d’autres témoins. L’organisation de défense de la liberté de la presse « Journaliste en danger » (JED) s’est également mobilisé pour continuer à assurer sa défense. Un collectif d’avocats est en train de se constitué à cet effet pour plus d’efficacité.



À Kananga, Sosthène Kambidi va retrouver d’autres personnes citées dans l’affaire dite de la vidéo macabre. Selon ce dernier, c’est l’avocat Prospère Kamalu qui aurait été le premier a avoir transmis la vidéo à Sosthène Kambidi. Me Prospère Kamalu a été entendu et mis en détention ce lundi. Commencée à 16 heures, heure locale, son audition a duré plus de trois heures, d’après ses avocats qui ajoutent que Prospère Kamalu a déclaré avoir reçu la vidéo des mains du journaliste Israël Ntumba, en détention depuis plus d’un mois à Kinshasa. Il a également été ramené la semaine dernière à Kananga.



Ce dernier, d’après ses proches, affirme avoir reçu ledit document d’un certain Roger Bushabu interpellé également ce lundi. « Nous avons maintenant les quatre. Nous les considérons comme des suspects. Nous saurons maintenant ce qui s’est réellement passé pour qu’ils aient la vidéo au même moment », a dit à RFI un haut magistrat.