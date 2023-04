Soudan: des combats brisent la fragile accalmie à Khartoum

Voilà une semaine que le Soudan fait face à une guerre entre l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Hemedti. Sept jours d’intenses bombardements et de combats dans tout le pays qui ont déjà fait 413 morts et plus de 3 500 blessés, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Une quatrième trêve a de nouveau été brisée, ce samedi

RFI

