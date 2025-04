Soudan du Sud: le pape exhorte ses dirigeants à «faire baisser la tension dans le pays»

Malgré sa convalescence, le chef de l'Église catholique a, dans un texte, exhorté les dirigeants sud-soudanais à faire baisser la tension alors qu'un retour de la guerre civile inquiète la communauté internationale.



Si le pape ne prononce pour l’heure plus de discours, en raison de sa convalescence, le Vatican publie des textes de sa main. Le 30 mars 2025, c’est vers le Soudan du Sud que le souverain pontife a tourné son regard, un pays qui lui est cher, lui qui l’a visité il y a deux ans.



Dans ces lignes, François dit suivre « avec inquiétude » la situation politique au Soudan du Sud. Le pape y exhorte aussi les dirigeants du pays à faire « tout leur possible pour faire baisser la tension dans le pays ».



Cela fait déjà plusieurs années que le jeune pays africain est au cœur des préoccupations pontificales et de la diplomatie vaticane. En 2019, François avait convié Salva Kiir et Riek Machar au Vatican pour une retraite spirituelle, leur embrassant les pieds dans un geste spectaculaire pour les exhorter à la paix.