Soudan du Sud: reprise des discussions de paix de Tumaini, à Nairobi, au Kenya

Des élections libres et démocratiques

Sur le principe, ils sont tous d’accord : un compromis doit être trouvé dans l’année 2025. Lors de ses vœux, le président Salva Kiir, en a fait une condition sine qua non pour l’organisation d’élections générales en 2026. Initialement prévues en décembre 2024, le gouvernement avait décidé unilatéralement de les reporter. Salva Kiir en appelle à la responsabilité de ses opposants, et demande « à ses frères de faire preuve de patriotisme et de placer les intérêts du pays en premier ». C’est bien l’avis de Pagan Amum Okiech, président du Vrai-SPLM, une faction dissidente du parti actuellement au pouvoir. Dans ses vœux, il demande à tous les Soudanais « de soutenir le processus de Tumaini ». Mais il blâme également le gouvernement de transition pour ses revirements constants de position, qui, selon lui, hypothèquent les discussions.« Pour que Tumaini réussisse, il faut un changement d’attitude politique global » estime dans un communiqué, Edmund Yakani, directeur de l’Organisation d’autonomisation des communautés pour le progrès (Cepo). Pour lui, les discussions ne doivent se concentrer que sur un seul sujet : l’organisation d’élections libres et démocratiques en 2026.