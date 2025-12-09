Soudan: l’ex-chef de milice Ali Kushayb condamné à 20 ans de prison par la CPI pour «crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis au Darfour»

La Chambre de première instance de la Cour pénale internationale (CPI) a condamné ce 9 décembre 2025 à La Haye (Pays-Bas) Ali Mohamed Ali Abd-Al-Rahman dit Ali Kushayb « à 20 ans d’emprisonnement, suite au jugement du procès dans lequel il a été reconnu coupable de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis au Darfour au Soudan », entre 2003 et 2004.



Accusé d'avoir été un haut responsable des miliciens Janjawids et d'avoir activement participé à la commission de crimes « avec enthousiasme », l’intéressé, qui s'est rendu en 2020, a toujours nié les accusations à son encontre. Les procureurs de la CPI avaient, eux, demandé le 17 novembre la prison à vie pour ce chef de milice soudanais.