Soudan: la connexion internet chaotique, les populations lourdement impactées

La connexion internet était encore chaotique mardi 6 février au Soudan. Depuis vendredi soir 2 février, plusieurs États de ce pays en guerre sont affectés par une chute drastique de la bande passante, chute de plus de 50% d’après Netblock et IODA, des organismes de surveillance des réseaux en source ouverte. L’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide qui s’affrontent depuis avril se blâment réciproquement. Cette rupture de réseau peut avoir un lourd impact sur les populations.

RFI

