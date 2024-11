Soudan: la guerre oubliée…

« C’est sans doute le conflit le plus dévastateur du moment, mais il passe largement sous les radars de la diplomatie, des médias et des protestations populaires », relève Le Monde Afrique. Il s’agit de la guerre civile au Soudan. Une guerre qui a « probablement causé la mort de plus de 150 000 civils du fait des bombardements et des massacres, de la famine et des épidémies qui s’ensuivent. Elle a obligé 13 millions de personnes, soit près d’un habitant sur quatre, à fuir de chez elles. (…) Depuis dix-huit mois, les FSA, les forces armées du Soudan, dirigées par le général Abdel Fattah Al-Bourhane, et les FSR, les milices paramilitaires des Forces de soutien rapide, menées par le général Mohammed Hamdan Daglo, dit "Hemetti", ont entraîné le pays de 49 millions d’habitants dans une spirale de violence dont personne n’entrevoit le dénouement. »



« Cela doit cesser ! »

Et Le Monde Afrique de hausser le ton : ce « long cauchemar des Soudanais, ponctué de bombardements aériens, de massacres, de viols, d’épidémies, de deuils, sur fond de crise humanitaire, doit cesser. Cela suppose de bloquer le flux continu d’armes qui alimente les protagonistes et de reprendre le chemin de la médiation, abandonné en octobre. Mais les pressions internationales qui, seules, peuvent ramener le Soudan sur la voie de la paix exigent elles-mêmes que les opinions publiques cessent d’accepter que ce pays soit abandonné à son sort. Il est courant de citer l’Ukraine et le Proche-Orient comme les deux guerres en cours les plus préoccupantes. La moindre des choses serait de ne pas oublier celle qui ravage le Soudan. »



L’ONU impuissante ?

Justement, pour la première fois depuis le début de la guerre au Soudan il y a plus d’un an et demi, un groupe d’experts du Conseil de sécurité des Nations unies est à Port-Soudan. Une visite de trois jours qui « vise à examiner la situation sur le terrain. »



Ça n’est pas trop tôt !, s’exclame Le Pays au Burkina Faso. « Plus de dix-huit mois ! C’est le temps qu’il aura fallu aux Nations unies pour envoyer une délégation d’experts au Soudan où la guerre fait rage (…). » Qui plus est, pointe le quotidien ouagalais, « rien ne garantit que cette visite des experts onusiens (…) permettra de faire bouger les lignes dans le sens de la désescalade tant espérée. Autant dire que c’est une mission pour se donner bonne conscience. Car, en trois jours, on ne voit pas ce que ces experts peuvent poser comme actes concrets sur le terrain pour changer la donne. On est d’autant plus poussé au pessimisme, soupire encore Le Pays, que l’objectif de cette mission est de rencontrer les instances nationales chargées de l’application d’une vieille décision de l’ONU, en l’occurrence la décision 1591 de 2005 portant embargo sur les armes à l’encontre de personnes ou d’entités non-étatiques au Darfour, comme les Janjawid. Une situation qui en dit long sur le fonctionnement de l’organisation mondiale qui fonde pourtant les espoirs des plus faibles. C’est pourquoi, conclut le quotidien burkinabé, au-delà de cette mission, on attend de voir comment l’ONU pourra se sortir du bourbier soudanais. »



Un consensus ?

Certes, constate le site Afrik.com, « la délégation onusienne entend examiner de près les défis actuels à l’application de cette résolution. »Mais« non sans dialoguer avec les responsables de la sécurité soudanaise et les organisations locales. En incitant les acteurs locaux à trouver un consensus, l’ONU espère promouvoir une désescalade des tensions et la mise en place de mesures de stabilisation. Le Conseil de sécurité envisage de présenter un rapport détaillé à l’issue de cette mission de terrain, qui servira de base pour de futures décisions. Selon plusieurs sources diplomatiques, relève encore Afrik.com, ce rapport pourrait recommander des ajustements à la résolution 1591, notamment en matière de sanctions ciblées et d’embargos sur les armes, pour mieux répondre aux nouvelles réalités du conflit. »



« La résolution doit venir des Africains ! »

Enfin, on revient au Monde Afrique qui publie, outre son éditorial, toute une série de reportages consacrés à cette guerre civile dévastatrice. Et cet entretien avec Mo Ibrahim. Le milliardaire anglo-soudanais estime que le Conseil de sécurité de l’ONU devrait s’impliquer davantage dans la guerre civile au Soudan. « L’Afrique, dit-il, doit demander aux Nations unies l’envoi d’une force internationale pour protéger les Soudanais. Le Conseil de sécurité doit adopter une résolution très claire, qui doit permettre d’assécher les sources d’approvisionnement en armes et en financement des deux camps, à travers par exemple un nouvel embargo sur les armes. Une résolution qui permette aussi d’établir des zones protégées. (…) Le Conseil de sécurité est polarisé entre l’Occident et la Russie, et parfois la Chine, constate Mo Ibrahim. La solution doit donc venir des membres africains du Conseil. Si l’idée d’une résolution vient du continent, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie n’opposeront leur veto. »